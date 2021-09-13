Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. На Сахалине жители Макаровского района остались без водоснабжения — после схода 11 сентября селей парализована работа основного и резервного водохранилищ. В районе действует режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Нет воды

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Из водохранилища на ручье Худозава 12 сентября полностью откачали воду. Ведутся работы по расчистке чаши водохранилища от селевых масс, планируется расширить его. Стенки и плотина будут укреплены скальником. Также произведена очистка трубы, подающей воду на очистные сооружения.

Выведен из строя после схода селей оказался и резервный источник водоснабжения города на реке Макаровка. На нем заилены все трубы.

Для жителей города организован подвоз питьевой и технической воды.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине из-за схода селей 11 сентября, которые были спровоцированны сильными ливнями, приостановлено автотранспортное и железнодорожное сообщение между Невельском и Холмском. Ведутся работы по устранению последствий схода грязевых потоков.