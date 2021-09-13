Владивосток, 13 сентября, 2021, 03:24 — ИА Регнум. В Приморье объём выдачи ипотеки по итогам июня составил почти 8,6 млрд рублей, обновив исторический максимум в 8,3 млрд рублей, зафиксированный в декабре 2020 года. В июле, после изменения условий действия льготной ипотеки под 6,5%, сумма ипотечных сделок сократилась до 7,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России 13 сентября.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Квартира

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За последние два года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам снизилась с 10,22% до 6,47%, что увеличило популярность этого продукта. По сравнению с июлем 2019 года объём выдачи ИЖК в регионе вырос почти в 2,5 раза.

«При этом приморцы стали брать ипотеку на большие суммы, чем несколькими годами ранее. На доступности покупки жилья отражается динамика цен на рынке недвижимости, однако стоит отметить, что качество ипотечных кредитов остается хорошим, жители региона стали реже допускать просрочки по платежам», — пояснила замначальника экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Наталья Кучина.

Доля просроченной задолженности по ипотеке снизилась с 0,7% до 0,4%. При этом приморцы стали чаще досрочно закрывать кредиты.

С переходом к проектному финансированию жилищного строительства, направленному на защиту прав дольщиков, восстанавливается доверие к этому сегменту. Если в июле 2019 года доля таких сделок составляла 16%, то за два года она увеличилась до 24%. Объём выдачи кредитов дольщикам вырос в три раза, до 2,2 млрд рублей.

Всего за семь месяцев 2021 года в Приморье выдано свыше 13,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 48,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионом по количеству заключенных ипотечных договоров стала Московская область, на ее долю пришлось 187,4 тысячи договоров. За ней следуют Москва с 144,4 тысячами и Краснодарский край, где программой воспользовались 127 тысяч раз.