Правительство Москвы проиграло спор за самострой
Москва, 13 сентября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Судья московского арбитража Коршикова отказала правительству Москвы и департаменту городского имущества в удовлетворении иска к акционерному обществу «Москва Златоглавая». Спор касался признания надстройки одного из столичных зданий самостроем. Вердикт суда еще может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме», — уточняется в результативной части решения суда.
Напомним, в основе спора лежала судьба здания по Переведеновскому переулку, 17, корпус 3. Истцы требовали признать надстройку площадью 1 624,9 кв. м самостроем и обязать демонтировать её. Помимо этого, они настаивали на признании зарегистрированного права на надстрой отсутствующим и снятии здания площадью 7423,6 кв. м с кадастрового учёта.
Справка: фирма-ответчик создана в 1996 году. Основной вид деятельности в ЕГРЮЛ указан как производство детского питания и диетических продуктов. Директор и соучредитель — Лев Могилевский.