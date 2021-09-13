Москва, 13 сентября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Судья московского арбитража Коршикова отказала правительству Москвы и департаменту городского имущества в удовлетворении иска к акционерному обществу «Москва Златоглавая». Спор касался признания надстройки одного из столичных зданий самостроем. Вердикт суда еще может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме», — уточняется в результативной части решения суда.

Напомним, в основе спора лежала судьба здания по Переведеновскому переулку, 17, корпус 3. Истцы требовали признать надстройку площадью 1 624,9 кв. м самостроем и обязать демонтировать её. Помимо этого, они настаивали на признании зарегистрированного права на надстрой отсутствующим и снятии здания площадью 7423,6 кв. м с кадастрового учёта.