Хартум, 13 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли, ещё 13 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Судане. Об этом 12 сентября сообщило агентство «Синьхуа».

Kaatjem Авария

Авария произошла на автотрассе в провинции Адь-Джазира на юго-востоке страны, недалеко от города Аль-Камлин. По предварительной информации, причиной столкновения микроавтобуса и грузовика могло стать несоблюдение скоростного режима водителями транспортных средств.

Все пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии не сообщается. Полиция начала расследование причин и обстоятельств смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате наезда такси на пешеходов в центре Токио.