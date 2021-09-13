Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. На Сахалине из-за схода селей 11 сентября, которые были спровоцированны сильными ливнями, приостановлено автотранспортное и железнодорожное сообщение между Невельском и Холмском. Ведутся работы по устранению последствий схода грязевых потоков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в областном правительстве.

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В Невельске сошли сразу несколько грязевых масс. В одном из случаев пострадали хозяйственные постройки частного дома.

На 17 км автомобильной и железной дороги между Холмском и Невельском на расчистке работают 14 человек и пять единиц техники ГУДП «Экспромт» и РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, около 20 селей сошло в наиболее пострадавшем от проливных дождей Макаровском районе Сахалина.