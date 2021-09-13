Москва, 13 сентября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск о несостоятельности к «УМ-Банку», оставшемуся без лицензии в ноябре 2018 года. В отношении уже ликвидируемого банка был введен этап конкурсного производства, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела 10 сентября 2021 года появилась запись судьи Клыковой — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Сам вердикт пока для ознакомления недоступен. В судебном заседании рассматривалась обоснованность заявления госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» — ликвидатора о признании «УМ-Банка» несостоятельным (банкротом).

Напомним, лицензию у банка, занимавшего 293-е место по размеру активов, отозвали 14 ноября 2018 года. Страховые выплаты на сегодня произведены на 99,84%. На начало августа 2021 года у банка установлены долги перед 201 кредитором на сумму 2,14 млрд рублей.

Единственным владельцем «УМ-Банка» является Андрей Шляховой, который ранее также выступал акционером двух других банков. В ЕГРЮЛ за ним числятся доля в «УК «Ника Инвест» и участие в создании федерации бокса Хабаровского края.