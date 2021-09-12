Владивосток, 13 сентября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. В ночь на 12 сентября во Владивостоке сгорели три автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.

Shah rukh khan Горящий автомобиль

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В 04:24 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о том, что на улице Басаргина горят автомобили.

Через девять минут к месту происшествия прибыли первые пожарные расчёты. Автомобили горели на придомовой парковке. В 05:06 пожар был ликвидирован.

«Общая площадь пожара составила 20 кв. метров. К тушению привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники», — добавили в МЧС.

Сгоревшие машины восстановлению не подлежат. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татищевском районе Саратовской области 1 сентября в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Авария случилась на Саратовской кольцевой автодороге перед съездом на село Сторожевка.