Благовещенск, 13 сентября, 2021, 02:44 — ИА Регнум. В Приамурье в Архаринском районе при исполнении своих служебных обязанностей 11 сентября погиб инспектор ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по области лейтенант полиции Вячеслав Шевалье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

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Инспектор остановил автомобиль для проверки информации о причастности водителя к преступной деятельности. Управлявший машиной мужчина дал по газам, когда полицейский подошёл к автомобилю. Сотрудник ДПС от полученных травм скончался, а водитель скрылся с места происшествия.

Задержали его уже в Еврейской автономной области. Выяснилось, что мужчина 1987 года рождения ранее неоднократно был судим за квартирные кражи. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ, по которой обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

У погибшего полицейского остались жена и двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября неизвестный мужчина открыл огонь по полицейскому в Читинском районе Забайкальского края.