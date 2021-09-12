Москва, 13 сентября, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Материнский капитал смогут получать с 2022 года отцы детей, рождённых от суррогатных матерей. Об этом 12 сентября сообщило издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Credits-helps.ru Материнский капитал

На настоящий момент, если ребёнка родила суррогатная мать, биологическим родителем для него является только отец, а супруга мужчины усыновляет ребёнка, то такая семья не может получить материнский капитал. Нововведение будет предусматриваться поправками в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Согласно изменениям в законодательстве, разработанным Министерством труда, семьи, «где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, будут иметь право на получение материнского капитала».

Законопроект был разработан по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в правительство на рассмотрение он поступит 29 сентября, а в Госдуму будет внесен до конца текущего года. Реализация законопроекта будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета, общий объём обязательств федерального бюджета с принятием законопроекта составит 10,46 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, материнский капитал будет повышаться ежегодно.