Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Первую ракетку мира серба Новака Джоковича обыграл российский теннисист Даниил Медведев, став победителем Открытого чемпионата США. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба турнира.

CORNUT Даниил Медведев

Финальный матч продлился 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева со счётом 6:4, 6:4, 6:4. До этого в полуфинале Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

Медведев впервые в своей карьере стал победителем турнира серии Большого шлема и первым российским спортсменом, выигравшим этот турнир за последние 16 лет. До него на Открытом чемпионате Австралии в 2005 году победителем стал Марат Сафин. В женском разряде последний раз победительницей на турнире Большого шлема стала в 2014 году во Франции российская теннисистка Мария Шарапова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сербский теннисист Джокович намерен отнестись к финальному матчу Открытого чемпионата США по теннису (US Open) как к последней в своей спортивной карьере игре.