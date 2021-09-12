Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Проверки по факту гибели шахтёра в штольне начали следователи и прокуратура на Камчатке. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по Камчатскому краю.

Pixabay.com В шахте

ЧП произошло 10 сентября днём на Асачинском золоторудном месторождении, расположенном в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. По предварительной информации, в ходе проведения работ в разведывательной штольне одного из горнорудных месторождений был травмирован работник предприятия. Травма произошла из-за локального вывала двух кусков горной породы.

Горняку была оказана медицинская помощь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавший мужчина 44-х лет скончался на месте происшествия. По данным прокуратуры, трагедия могла произойти из-за нарушения техники безопасности проходчиком.

Напомним, в январе на этом же месторождении произошёл обвал горной породы, под завалами оказалось пять человек. Двое шахтёров погибли.