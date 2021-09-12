Штат Джорджия, США, 13 сентября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Жилой комплекс частично обрушился в результате взрыва в округе Де-Калб в американском штате Джорджия. Об этом 12 сентября сообщил местный телеканал WSB-TV 2.

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Информация о взрыве поступила сотрудникам полиции в 13:24 (20:24 мск). Прибыв на место происшествия, они провели эвакуацию граждан из сильно задымлённого здания. Отмечается, что на месте взрыва чувствовался сильный запах газа. По словам спасателей, половина жилого здания «буквально исчезла». Также отмечается, что взрывом повредило и соседние здания.

Несколько человек были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Два человека числятся пропавшими без вести. На месте взрыва работают пожарные бригады, медики и сотрудники полиции.

Предварительной причиной взрыва названа неисправность в газопроводной системе. Всех проживающих в жилом комплексе, кого не затронул взрыв, призвали оставаться дома, пока работает пожарная бригада.