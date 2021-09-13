Москва, 13 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Агентство инноваций Москвы подписало в Сеуле (Южная Корея) стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциаций Innobiz. Об этом 13 сентября сообщили заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Picserver.org Инновации

По словам вице-мэра столицы, документ предполагает реализацию совместных проектов и обмен опытом. Так, разработки южнокорейских стартапов пройдут апробирование в рамках программы пилотного тестирования инноваций в Москве. При этом выпускники столичного проекта «Московский акселератор» примут участие в программах пилотирования и акселерации в Сеуле.

«Как и наши коллеги в Республике Корее, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов. Сотрудничество с южнокорейской государственной ассоциацией подразумевает обмен опытом и передовыми практиками, а также совместные программы для малых и средних инновационных компаний», — сообщила Сергунина.