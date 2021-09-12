Иркутск, 12 сентября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Работу по освобождению людей, зажатых в совершившем жесткую посадку в Казачинско-Ленском районе Иркутской области самолете L-410, завершили спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС России.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

«Все пострадавшие … переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении. — Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна».

По последним данным, в результате падения воздушного судна погибли четыре человека, еще 12 пострадали.

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области 12 сентября.

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