Москва, , 23:51 — REGNUM Главный редактор ИА REGNUM М.А. Колеров обратился к председателю следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину с заявлением о разжигании межнациональной вражды в школах ЯНАО. В заявлении говорится:

Ямал Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2001 году по заказу Департамента Образования — Администрации ЯНАО и окружного института усовершенствования учителей ЯНАО в издательстве института проблем освоения Севера СО РАН, был издан учебник… для 5−7 классов. Данный учебник издан тиражом 10 000 экземпляров… доступен неограниченному кругу лиц, используется как учебное пособие в общеобразовательных учреждениях…

…учебник содержит в себе лингвистические признаки возбуждения расовой и национальной розни, унижение национальной чести и достоинства между национальностями — ненцами и русскими, путем объявления русских «пришлым народом», в отличии от ненцев признанных «коренным народом».

Согласно Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка… Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности (статья 19).

Конституция РФ… запрещает пропаганду или агитацию побуждающие национальную или расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства (статья 29).

Таким образом полагаем, что авторами учебника нарушены положения ч. 2, ст.29 Конституции РФ и при этом в их действиях усматриваются признаки преступления предусмотренные п. «в» ч.2, ст. 282 УК РФ, согласно которой уголовная ответственность наступает за действия направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, а так же унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности… совершенное публично, в том числе с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет.

Учитывая общественную опасность данного преступления, особое внимание общества и правоохранительных органов по пресечению любого преступления заключающегося в разжигании межнациональной розни, вынуждены обратить Ваше внимание на факт разжигания межнациональной розни в общеобразовательных учреждениях».

Следственный комитет РФ сообщил главному редактору ИА REGNUM М.А. Колерову, что «обращение о содержании в литературе… признаков национальной розни… направлено на рассмотрение в следственное Управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу».