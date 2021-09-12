Мурманск, 12 сентября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Военнослужащие Северного флота в ходе учений отразили нападение условного противника на Кольском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Defense.gov Военно-морские учения

«Учения с боевой стрельбой из всех видов вооружения и военной техники были проведены на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. В них было задействовано более 300 единиц боевой техники», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Напомним, раннее атомный подводный ракетный крейсер «Орел» проекта 949Ф («Антей») совершил выстрел крылатой ракетой «Гранит» в Баренцевом море.