13 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы МИД Украины об усталости от того, что вступление страны в Евросоюз затягивается.

Елизавета Коробова, , 08:12 — REGNUM Материал, согласно которому глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на усталость от того, что вступление страны в Евросоюз затягивается, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 13 сентября в социальной сети Facebook.

Зеленский и ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Як же вы хотели? Скакали, скакали, а результат — зеро, чего и следовало ожидать. Экономику между тем окончательно развалили. Всё говорили, что заграница поможет. Ну и что, сильно помогла?» — обращается Владимир Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение ждать вступления в Европейский союз, в случае с Украиной, — было заведомо глупым решением. Всем вокруг было понятно, что страну с такими ворохом проблем никто на попечение брать не собирался, за исключением, конечно же, России.

Дмитрий Кулеба Kmu.gov.ua

«Конечно, Евросоюз не готов принять Украину с таким уровнем коррупции в стране, с таким законодательством и политической нестабильностью. Ну и самое главное — мануальное управление страной из-за океана. Зачем в этой ситуации вообще принимать Украину в свой состав?» — задаётся вопросом Виктор С.

«Он это только сейчас понял?! Практически уже восемь лет понадобилось для того, чтобы осознать самое очевидное — Украину в Европейском союзе не ждёт никто. С майданом только на задворки мира!» — указывает Nathalie G.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководству ЕС хватило истории с вступлением Польши в состав союза, которая породила множество конфликтов внутри объединения.

«В Евросоюзе прекрасно понимают, чем для них обернётся вступление Украины. Будет ещë хуже, чем с Польшей. Поэтому они не знают, как уже откреститься. Уже даже президент Эстонии попросили про световые годы им сказать, а они всë не понимают», — отмечает Антон К.

Часть людей считает, что Украина не принесёт Евросоюзу никакой выгоды, поэтому Европа и США будут доить эту страну до последней капли, а затем просто выбросят, как отработанный материал.

Флаг ЕС MOs810

«Украина Евросоюзу не нужна. ЕС создавался на фоне торговых войн в Европе и для их, в том числе, урегулирования. Украина — нищая и слабая страна, которую нужно тянуть за собственные деньги, Европе это будет в тягость. Кроме того, сильная Украина Европе не нужна, иначе она станет конкурентом на рынке, поэтому Запад позволил разграбить и уничтожить экономику Украины. Вот так и будет, вечно полуголодная, нуждающаяся и за подачки готовая на авантюры Украина. Что мы и видим. До тех пор, пока украинцы не поймут, что их попросту дурят, помахивая перед носом морковкой, счастье в их стране никогда не наступит», — считает Игорь Н.

Ряд пользователей указывает на то, что некоторые страны в ожидании вступления в ЕС постепенно поворачиваются в сторону России. Такая же судьба ждёт и Украину, считают люди.

«Украинцам стоило бы напомнить, что Турция крайне долго ждала вступления в Евросоюз. В итоге стала сотрудничать с Россией, Азербайджаном, Ираном и другими государствами — конкурентами Европы и США», — написала Марина М.

Напомним, 11 сентября издание «Главред» опубликовало материал, согласно которому глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на усталость от того, что вступление страны в Евросоюз затягивается.