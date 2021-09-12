Иркутск, 12 сентября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета L-410 в Иркутской области окажут помощь. Об этом сообщил ТАСС губернатор области Игорь Кобзев.

Траур

По его словам, 13 сентября местные власти примут «решение о сумме выплат и о дате проведения траурных мероприятий».

Губернатор уточнил, что в результате падения самолета погибли четыре человека.

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, совершил жесткую посадку в Иркутской области 12 сентября.

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