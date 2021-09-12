* запрещённая в России организация

Вашингтон, 12 сентября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Бывший исполняющий обязанности главы ЦРУ США Майкл Моррел заявил, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставляют убежище одному из лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айману аз-Завахири. Об этом сообщает телекомпания CBS.

Magharebia Террористы Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в России)

«Мы так думаем. А это означает, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставляет прибежище аз-Завахири сегодня», — отметил Моррел.

Таким образом экс-руководитель ЦРУ прокомментировал представленные ООН данные о том, что аз-Завахири проживает в Афганистане.