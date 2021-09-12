* запрещённая в России организация

Прага, , 22:48 — REGNUM Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага не должна признавать новое правительство Афганистана. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Якуб Кулганек Mzv.cz

Тем не менее, дипломат отметил, что взаимодействовать с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каким-то образом все-таки придется.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является новым хозяином Афганистана. Меня это вовсе не радует, но мы должны признавать реальность такой, какая она есть. За Чехию я говорю, что ни в коем случае не нужно признавать «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее ясно, что каким-то образом будет необходимо общаться с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил Кулганек.

Напомним, 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул стране, после чего боевики вошли в Кабул. 6 сентября террористы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.