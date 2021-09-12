Прага, 12 сентября 2021, 22:48 — REGNUM Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага не должна признавать новое правительство Афганистана. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Тем не менее, дипломат отметил, что взаимодействовать с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каким-то образом все-таки придется.
Напомним, 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул стране, после чего боевики вошли в Кабул. 6 сентября террористы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.