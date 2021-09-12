Киев, 12 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. В Житомирской области Украины потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на свои источники.

Легкомоторный самолет

По их данным, ЧП произошло 12 сентября неподалеку от Кмитова. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек (пилот).

«Упал «кукурузник», который опрыскивал поля, — рассказали источники. — Кажется, зацепился за деревья».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в украинском Львове совершил аварийную посадку самолет венгерской авиакомпании-лоукостера Wizz Air, на борту которого находились 131 пассажир и команда.