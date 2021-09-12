Киев, 12 сентября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать его страну с Афганистаном. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

ЗеПрезидент. youtube.com Зеленский

«Я не думаю, что мы можем сравнивать это — Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», — отметил Зеленский в интервью телеканалу.

Делая указанное заявление, глава Украины прокомментировал вопрос о возможности оставления его страны Соединенными Штатами. Зеленский, таким образом, отметил, что Вашингтон не оставит Киев.