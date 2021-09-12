12 сентября 2021 | Время чтения 7 мин

Как теперь главам киргизских партий собирать деньги на предвыборную кампанию? За что платить, если их возможности резко сократились?

Григорий Михайлов, , 23:44 — REGNUM «Теперь стареющим лидерам партий, «денежным мешкам», региональным феодалам, а также людям, идущим по квотам, придется рвать на себе все имеющиеся волосы, чтобы набрать голоса лично для себя», — политолог из Киргизии Денис Бердаков рассказал ИА REGNUM об особенностях парламентских выборов, намеченных на 28 ноября 2021 года.

Киргизский парламент Kenesh.kg

ИА REGNUM: В чем заключается специфика новых выборов в парламент Киргизии?

Впервые за 11 лет в Киргизии избирается парламент, члены которого будут иметь значительно меньше полномочий, чем ранее. В стране с 2010 года парламент назначал правительство, каждая партия (точнее один или группа политиков, создавших квазипартийную структуру вождисткого типа) сотнями ставила своих людей — на посты начальников отделов в министерствах, госкомпаниях, силовых структурах, органах местного самоуправления и даже среди директоров школ и уборщиц в госведомствах.

Было 120 депутатов избираемых по партийным спискам. В партиях вся власть над положением человека в партийном списке была у лидера партии или олигархической группы, руководящей партией. Это всё приводило к партийному диктату, ключевые места получали олигархи и верхушка партии из числа профессиональных политиков. Пробиться в начало партийного списка новым региональным лидерам было почти невозможно.

В киргизском парламенте Kenesh.kg

Теперь, после изменения выборного законодательства, из 90 мест в парламенте 36 будут распределяться среди победителей одномандатных округов (каждый округ — 100 000 избирателей). Оставшиеся 56 мест — распределяются среди партий, но по гибким спискам. Т. е. избиратели будут выбирать как партию, так и номер того депутата в списке партии, который на их взгляд достоин представлять их интересы.

В итоге это привело к тому, что в Киргизии оказалась сломана система партийных боссов Их регистрация и печать от партии никому не нужны. Они уходят, так этого и не поняв…

Если в Киргизии не оставят обязательный пятипроцентный барьер по всем областям, то партии вообще развалятся на региональные и по интересам. Не было партий, были предвыборные альянсы и патронажные группы вокруг олигархов. Теперь стареющим лидерам партий, «денежным мешкам», региональным феодалам, а также людям, идущим по квотам, придется рвать на себе все имеющиеся волосы, чтобы набрать голоса лично для себя. А это гораздо сложнее.

В киргизском парламенте Kenesh.kg

Раньше кандидаты брали на себя участок (или несколько) и отчитывались только по нему. Доказать партийным боссам, что за тебя проголосовали еще на других участках, было сложно. Теперь же подкуп максимально выгоден во всех регионах от всех кандидатов, ведь каждый голос попадает в копилку. Это, кстати, может поднять явку. Люди разочарованы в выборных институтах — на последних трех выборах она была очень низкая.

Поэтому интересно, что будет если сами лидеры партий провалятся в списке? Как теперь главам партий собирать деньги на предвыборную кампанию? За что платить если их возможности резко сократились — теперь лидеры партий не могут обеспечить богатым людям получение места в парламенте, равно как не могут протащить людей в правительство.

Пройти в парламент Киргизии стало очень легко, главное, выбрать партию, которая наберет проходной общереспубликанский барьер в 5% голосов. Это привело к тому, что 3 сентября 2021 года 75 партий уведомили об участии в парламентских выборах. Теперь партии должны предоставить ЦИК до 13 октября 2021 года списки кандидатов в депутаты.

Голосование. Киргизия Kenesh.kg

Конечно, большая часть партий — это спойлеры. Благо, по новым законам сейчас нужно всего 1 миллион сомов внести в качестве залога в ЦИК. Небольшая цена, чтобы пропиариться, но и ее не все потянут.

ИА REGNUM: Сколько голосов нужно набрать кандидату для победы?

Это самый сложный момент для партий: нужно создавать очень сильные партийные списки с реальным кандидатом в каждом регионе. Чтобы даже самый слабый кандидат, идущий под номером 54, набрал не менее 2 000 голосов. Мест мало, явка будет высокой из-за самой структуры новых выборов.

Для тех кто идет по партийным спискам, порог небольшой: 10−15 тысяч голосов. Главное, чтобы коллеги по списку не подвели и каждый принес свою пару тысяч. При такой системе сливки снимут несколько человек в партии — самые медийные. Для одномандатного списка всё сложнее.

Многое зависит от разделения округов. Даже очень электорально авторитетные лидеры могут попасть в такую ситуацию, когда, как в Нарыне или Таласе, целая область со своими кланами, родами и разными интересами поделена на два округа. И тут многие скорее предпочтут пойти в партию и уверенно принести 20 000 голосов избирателей, чем набрать 32 000 голосов на одномандатном участке… и проиграть из-за того, что большая часть его участка находится на территории влиятельного рода со своим лидером.

ИА REGNUM: Какие методы являются наиболее эффективными для победы на выборах?

Очень важна медийность. У многих депутатов свои СМИ, аккаунты в соцсетях с сотнями тысяч подписчиков. Еще важнее деньги. Потому что люди разочарованы в институтах публичной политики и не видят смысла идти на выборы кроме как за небольшую сумму, на которую можно купить полмешка муки. Но самый ключевой ресурс — это налаженные сети людей, которые напрямую зависят от политика или от его родственно-финансового клана.

Киргизы President.kg

Сам не раз был свидетелем того, как богатейшие олигархи республик тратили по 2−3 миллиона долларов только, чтобы на своих участках, где они выросли, набрать 20 000−30 000 голосов. За них не хотели голосовать, брали деньги и всё равно не приходили на выборы… Ну или приходили и голосовали, но за других. А были и такие, кто не в своем родовом селе, не имея хороших родственных связей, получал тысячи голосов, тратя на порядок меньше.

Всё решают связи — налаженные, постоянные, взаимозависимые отношения с лидерами местных сообществ. Это спортивные клубы, религиозные общины, сети мелкого бизнеса, сборщики урожая или сеть дальнобойщиков, неформальные профсоюзы… Важны люди, с которыми есть постоянный контакт, взаимовыгодный интерес и понимание — не пройдет лидер/представитель группы — пострадают все нижестоящие ступеньки.

ИА REGNUM: Важна ли для достижения победы поддержка русскоязычной части населения Киргизии?

За последние пару десятков лет она не была важна. Эти люди в массе своей более пассивные. По демографии, политической пассионарности и явке на выборы роль жителей регионов Киргизии в разы более весома.

Но в этот раз для ряда депутатов, которые идут от Бишкека или Чуйской области как по одномандатным округам или по партийным спискам, есть огромный ресурс работы именно с несколькими сотнями тысяч русскоязычных избирателей, иначе они проиграют. И тут совсем уже другая стратегия — возможно, нужно будет заходить через российские СМИ именно на эти участки. Или приводить российских звезд эстрады, общественных лидеров.

ИА REGNUM: Какие проблемы волнуют жителей Киргизии в первую очередь?

Снижение жизненного уровня. В Киргизии очень выросли цены. По многим ключевым продуктам рост составил 70−120% за полтора года. Бензин, лекарства — подорожало всё и крайне существенно. Каждый четвёртый гражданин республики в бедности или на ее грани. Волнует вопрос транзита сельскохозяйственной продукции и продукции швейных цехов через казахстанскую границу. Волнует сохранение статуса трудящихся ЕАЭС у наших граждан.

ИА REGNUM: Какой результат выборов вы ожидаете?

Это будет парламент реальных региональных лидеров. Не думаю, что лицо этого парламента понравится двум процентам продвинутого населения Бишкека, но это будут реальные лидеры со своей повесткой, поддержкой на местах.

В парламенте окажутся много людей верующих, больше половины с влиятельной поддержкой спортивных дружин. Вопросы они будут поднимать конкретные, жёсткие. Другое дело, что у новых депутатов теперь не будет никак реальных полномочий и влияния на правительство. Скорее всего, они будут посредниками между президентом и исполнительной властью и низовыми общинами. Такими глашатаями народа. Страна, наконец, обретет свое настоящее лицо в лице парламента.