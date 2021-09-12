Киев, 12 сентября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Джо Байден поддержал стремление Киева стать членом НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«Он сказал: «Я думаю, что вы должны быть там, но это зависит не только от меня », — заявил Зеленский ссылаясь на слова Байдена, сказанные им во время встречи между лидерами двух стран в Вашингтоне.

Напомним, встреча между Зеленским и Байденом состоялась 1 сентября в США, глава украинского государства пребывал в Соединенных Штатах с официальным визитом с 31 августа по 2 сентября.