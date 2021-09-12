Иркутск, 12 сентября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. В Казачинско-Ленском районе Иркутской области в результате крушения самолета L-410 погибли четыре человека (два члена экипажа и два пассажира). Об этом 12 сентября сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Kanfuziy Самолёт Л-410

«Два члена экипажа погибли и два пассажира, — сказал источник. — Одна пассажирка — в тяжелом состоянии».

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области 12 сентября.

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