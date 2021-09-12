Москва, 12 сентября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Иран. Ядерная программа

«Мы приветствуем итоги поездки господина Гросси в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД», — отметил Ульянов.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 12 сентября посетил Иран, где провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Мохаммадом Эслами. Стороны подтвердили взаимное стремление к сотрудничеству.