Тбилиси, 12 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. «Нашей разумной и прагматичной политикой мы открыли российский рынок», — заявил в рамках развернувшейся в Грузии перед местными выборами кампании премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Отрывок из очередной предвыборной речи премьера запостил на своей странице в соцсети Facebook оппозиционный нынешним властям Грузии телеканал «Мтавари» и подкинул зрителям и читателям очередную тему для обсуждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

На пост телеканала отреагировали более 300 пользователей соцсетей, среди эмоций превалировали возмущение и сарказм. Заявление премьера за несколько часов удостоилось почти 200 комментариев. Исходя из политики телеканала, можно предположить, что не устраивающие дирекцию телекомпании комментарии были удалены и оставлены лишь крайне негативные высказывания в адрес премьера, правящей партии и России.

«Боже, просветли его заглушенный разум. Сердце разрывается. Он считает народ дебилами. Или он сам запрограммирован. Скорее, думаю, второе. И что спасет нас в их руках? Чем хвалится? Тем, что «впервые открыл двери» России», — возмущенно написала пользователь Н.Ц.

«Мусор вы, рабы России. Дальше России ничего не видите, вы, бригада узурпаторов менталитета. Вы, пиявки страны. 30 лет грузинская молодежь гибнет за независимость от России, а эти считают открытие российского рынка своим успехом», — поддержала беседу Л.Б.

«Что ты называешь разумным и прагматичным? То, что лижешь зад России своей политикой нераздражения? Не препятствуешь бордеризации взамен на рынок? О каком рынке ты говоришь? Где персики и яблоки сгнили? Мать… такой политики…» — добавил свой возмущенный комментарий пользователь З.К.

«Интересно, что такое вы вывозите на тот рынок? Если у нас столько всего, почему кормите народ завезенным мусором… Не устали вы? А мы устали от вашей лжи», — отметила М.М.

«Когда вам нужно, говорите «российский рынок». Как бы не узнала об этом посол США, а то поставит вас в угол», — иронично пригрозил К.Д.

«Кому на х… нужны ваши логика и мысли. Послушайте народ, чего он хочет, что у него болит, и действуйте, исходя из этого. Нельзя действовать только для собственного удовольствия. Как же затуманен ваш разум, что ничего не осознаете и опять продолжаете находиться в рабстве», — поучительно высказался Б.Б.

«Да вы для себя его (российский рынок) открыли, вино, коньяк, спирт, фрукты, овощи вывозите, мясо, масло, сахар, макароны завозите, все эти бизнесы — ваши, если крестьяне что себе и возьмут, из долгов не выберутся… Вы для себя открыли. Народу огурцы и помидоры не оставили. Иванишвили вывозит овощи и даже 1 лари налогов не платит», — поддержал беседу А.Д.

«Что ты открыл? Яндекс такси принадлежит России, «Магнит», порт, газ — 25%, если не больше, «Боржоми» сдали России, конечно, вывезут и продадут, и деньги сделают. Все, на чем делаются деньги, в руках у русских», — добавил Н.Н.

«Мы сумели нашим разумом и правильным менеджментом ввести российские танки в Тбилиси!!! (Гарибашвили в 2022 году)», — предсказал в заключение дискуссии на данном этапе пользователь М.Х.