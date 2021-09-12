Москва, 12 сентября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Нижний Новгород» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 12 сентября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:2.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Денис Макаров, у гостей мячи забили Игорь Горбунов и Николай Калинский.

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Футболисты «Нижнего Новгорода», в активе которых 11 баллов, находятся на шестой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября футбольный клуб «Сочи» обыграл команду «Уфы» в домашнем матче седьмого тура РПЛ. Встреча, которая прошла на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 3:1.

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