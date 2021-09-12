Авигдор Эскин, 12 сентября 2021, 23:45 — REGNUM Америка отметила двадцатилетие сокрушительных ударов 11 сентября. Время подвести итоги после исламистских налетов, изменивших картину мира.

11 сентября
11 сентября
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Стала ли Америка более безопасным местом с тех пор?

Ответ однозначный: да. За двадцать лет террористам от радикального ислама удалось погубить всего три дюжины американцев на территории США. Это результат жёстких мер безопасности и системной борьбы с терроризмом с использованием широкого арсенала бескомпромиссных методов.

Пентагон после террористической атаки
Пентагон после террористической атаки
Dodmedia.osd.mil

Там, где американским силовикам мешали собственные законы, они проявили незаурядную гибкость. На территории нескольких стран были созданы центры работы с террористами, где методы дознания включали физическое и психологическое воздействие. Заметим, что во всемирно известной тюрьме Гуантанамо никогда не находилось и сотни подозреваемых и что все это были матерые боевики. Следует также знать, что «активные методы дознания» применялись в течение первых двух лет после терактов, а затем были приостановлены. Тем не менее истории о погружении террористов в воду в ходе допросов войдут в историю как жестокое, но полезное изобретение для спецслужб. Отставники ЦРУ утверждают, что именно после окунания в водичку самые ражие разбойники дали ценнейшую информацию для предотвращения новых терактов.

Наряду с невиданными дотоле по суровости методам по отношению к носителям террористического запала были доведены до небывалого уровня меры безопасности во всех общественных местах. В сегодняшней Америке подобные теракты, как случилось двадцать лет назад, абсолютно невозможны.

Американские полицейские
Американские полицейские
Yash Mori

Вместе с этим американцы перешли в наступление за пределами собственных рубежей. Первый этап военной операции в Афганистане был несомненным успехом. За первый год американцы сумели захватить или ликвидировать большую часть боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Часть банд перебралась в Пакистан, где условия для работы были ограничены, но и там антитеррористическая кампания прошла успешно, увенчавшись устранением бен Ладена десять лет назад.

Совсем иных оценок заслуживает начатая президентом Бушем-младшим политика переустройства Афганистана по образчикам западной многопартийной демократии. Результатом двадцатилетнего политического рукосуйствия и рекордного расточительства стало нынешнее бегство из пресловутого Афганистана. К разряду успехов можно отнести и ту часть деятельности американцев в Ираке и Сирии, которая касалась ликвидации боевиков различных террористических организаций вдали от собственных рубежей. При этом можно определенно сказать, что само появление ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было косвенным результатом роспуска американцами иракской армии и других неуклюжих действий.

Тем не менее на сегодняшний день граждане США находятся в более безопасной стране, нежели двадцать лет назад. Но что будет завтра?

Наряду с отмеченными успехами мы можем привести слова сорок пятого президента Дональда Трампа о том, что именно в эти дни Америка переживает свой жгучий позор. Сильнейшая мировая держава пустилась в бегство из Афганистана, оставив своим врагам современного вооружения на 85 миллиардов долларов. Напомним, что именно мегатеракты 11 сентября 2001 года привели к американской военной операции в Афганистане. Получается, все закончилось поражением для США. И на очереди поражение в Ираке с выводом войск оттуда.

Похороны первого американского солдата, погибшего в Афганистане. 2002
Похороны первого американского солдата, погибшего в Афганистане. 2002
U.S. Army

Двадцать лет назад заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл сопровождал президента Джоржа Буша почти каждодневно, чтобы представить ему утреннюю сводку разведки. Так было и 11 сентября 2001 года. Двадцать лет спустя Морелл говорит, что будь бен Ладен жив сегодня, то имел бы основания для радости. Морелл признает все заслуги спецслужб в усилении мер предосторожности знает лучше других, какой мощный удар был нанесет американцами по террористическим инфраструктурам. Но общая картина представляется Мореллу невеселой. Если двадцать лет назад кровожаждущие боевики получили пристанище в Афганистане, а в других точках мира были представлены точечно, то сегодня сфера влияния идеологически близких бен Ладену охватывает регионы западной, восточной и северной Африки, заметные регионы Ближнего Востока и отныне — Афганистан с новейшим американским вооружением.

Майкл Морелл угрюмо констатирует, что нынешнее правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отличается ничем от предшественников и что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получит там снова простор для жизни и лагеря для военной подготовки. А если так, то через год эти люди смогут представить реальную угрозу США.

Таков баланс итогов к двадцатой годовщине терактов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании.