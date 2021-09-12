Иерусалим, 12 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную по территории Израиля со стороны сектора Газа. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба израильской армии в соцсети Twitter.

(сс) IDF Spokesperson's Unit ПВО «Железный купол»

«Террористы в Газе … выпустили ракету по израильским мирным жителям, — говорится в сообщении. — Наша система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила ее в воздухе».

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным на территории сектора Газа.

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