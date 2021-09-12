Москва, 12 сентября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на то, что участники международного межрелигиозного форума стран G20 сыграют важную роль в разрешении конфликтов, связанных с преследованием верующих в некоторых странах мира. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Kremlin.ru Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл

«К сожалению, сегодня в разных частях света, в развитых и развивающихся странах верующие все чаще подвергаются дискриминации. Порой религиозными чувствами людей спекулируют для оправдания насилия, ненависти и вражды, и от этого страдает мирное население», — отметил патриарх.

Кирилл обратил внимание участников форума на положение христиан в Африке, в частности в Нигерии, где, с точки зрения патриарха, происходит геноцид христианского населения.

Напомним, в итальянской Болонье проходит межрелигиозный форум G20 по теме «Время врачевания: мир между культурами, понимание между религиями». Мероприятие продлится с 12 по 14 сентября.