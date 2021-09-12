Москва, , 21:27 — REGNUM В выстраивании добрых отношений с Европейским союзом заинтересованы президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом сообщил в интервью белорусскому телеканалу ОНТ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александром Лукашенко Kremlin.ru

«Я знаю, … что лидеры наших стран заинтересованы… в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира, — сказал представитель Кремля. — В первую очередь с нашими европейскими соседями».

По его словам, лидеры РФ и Белоруссии заинтересованы в реанимировании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с ЕС, «чтобы возобновить диалог, уйти от этих санкций».

При этом Песков добавил, что РФ и Белоруссия должны дождаться, когда на «это из Брюсселя тоже будет озвучена политическая воля», так как «танго можно танцевать только вдвоем».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин намерен посетить Белоруссию в середине октября.

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