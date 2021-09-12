Париж, 12 сентября 2021, 21:26 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит с официальным визитом Катар. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.
Кроме того, дипломат обсудит с властями Катара вопросы представляющие взаимный интерес. Встреча будет непродолжительной, в этот же день Ле Дриан вернется в Париж.
Напомним, ранее глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что страна рассматривает возможность дополнительного оказания помощи некоторым жителям Афганистана с выездом из страны.