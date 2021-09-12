Париж, , 21:26 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит с официальным визитом Катар. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

Жан-Ив Ле Дриан Jim Mattis

«Жан-Ив Ле Дриан, министр по делам Европы и иностранных дел, сегодня отправляется в Катар. Он встретится со всеми представителями катарских властей и обсудит с ними условия для скорейшей организации новых операций по эвакуации в интересах наших соотечественников, которые по-прежнему остаются в Афганистане, как и для афганцев, которым угрожает особенно большая опасность», — отмечается в сообщении.

Кроме того, дипломат обсудит с властями Катара вопросы представляющие взаимный интерес. Встреча будет непродолжительной, в этот же день Ле Дриан вернется в Париж.

Напомним, ранее глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что страна рассматривает возможность дополнительного оказания помощи некоторым жителям Афганистана с выездом из страны.