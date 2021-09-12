Иркутск, 12 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что пассажиры самолета L-410, совершившего экстренную посадку, живы. Об этом сообщается на сайте Иркутской области.

Пресс-служба правительства Иркутской области Игорь Кобзев

«Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают», — отметил глава региона.

Напомним, пассажирский самолет L-410 совершал рейс по направлению Иркутск-Казачинск. Судно пропало с радаров при попытке совершить вторую посадку. На борту самолета находились 16 человек.

По предварительной информации, в результате жесткой посадки самолета погиб пилот.