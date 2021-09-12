СМИ сообщили о гибели пилота самолета L-410
Иркутск, 12 сентября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Пилот пассажирского самолета L-410, совершившего экстренную посадку в Иркутской области, погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Yarregion.ru
Самолет
В настоящее время данная информация проверяется оперативным штабом по ликвидации последствий аварии.
По факту жесткой посадки самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации транспорта.
Напомним, пассажирский самолет L-410 совершал рейс по направлению Иркутск-Казачинск. Судно пропало с радаров при попытке совершить вторую посадку. На борту самолета находились 16 человек.