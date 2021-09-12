Иркутск, 12 сентября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Пассажиры самолёта L-410, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, по предварительным данным, живы. Об этом 12 сентября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который связался с пассажиркой данного воздушного судна.

Irkobl.ru Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

«Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты, — приводит его комментарий сайт регионального правительства. — Предварительно все живы, разговаривают… Со слов очевидцев, пожара нет».

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября в Иркутской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 16 человек.

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