Москва, 12 сентября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Создание временных избирательных участков в ковидных госпиталях — чрезмерно, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, комментируя планы ЦИК.

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"Есть подозрение, что такие участки развернут даже в отделениях реанимации», — высказал свою позицию Лысаков в ТГ-канале.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в некоторых ковидных госпиталях к выборам в сентябре будут созданы временные избирательные участки, наблюдателями за голосованием в таких местах смогут стать сами пациенты. По ее словам, комиссии решили организовать временные участки там, где «есть активные больные» и запрос на голосование, пишет «Российская газета».