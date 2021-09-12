Донецк, 12 сентября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Село Новоласпа на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 12 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

В представительстве отметили, что всего со стороны позиций ВСУ по району села Новоласпа было выпущено 12 мин калибром 120 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил журналистам, что произошедший 11 сентября взрыв на нефтебазе в Кировском районе Донецка можно назвать террористическим актом.

Читайте также: Глава ДНР назвал терактом атаку ВСУ на нефтебазу