Анкара, 12 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Использование официальными властями другого языка, кроме турецкого — официального языка в Турции, в особенности курдского, продолжает оставаться проблемой. Помимо попытки криминализации курдского языка, курдов заставляют совершать молитвы на турецком языке в местах для поклонения, контролируемых государством. Проведение проповедей на турецком языке, особенно в мечетях, на протяжении многих лет является проблемой для курдов. Новостные сообщения и аналитические исследования, повествующие о давлении Турции по вопросу курдского языка совершенно очевидно свидетельствуют о том, что это давление и языковой запрет нарушают право мусульманских и христианских курдов на вероисповедание.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Эта тема на протяжении долгого времени обсуждается в социальных сетях.

Депутат от Демократической партии народов (ДПН) Дерсим Даг в своем аккаунте в соцсети публикует следующие комментарии:

@dersimdag21: «Мы должны противостоять фашистской политике дворцового режима во всех сферах, мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец тупиковой ситуации, в которую он втянул страну, давлению, которое он оказывает на курдов и все оппозиционные группы, а также операции вторжения и войне, которую он развязал против Рожавы. #RojavaKazanacak (#РожаваПобедит)».

@dersimdag21: «Мы внесли в повестку дня парламента вопрос по действиям заместителя начальника Управления безопасности Стамбула, который накануне применял пытки в отношении многих людей в Стамбуле и оскорблял их, а также вопрос по участившемуся применению насилия со стороны полиции. Полномочия, предоставленные правоохранительным органам, и существующее положение их безнаказанности приводят к тому, что эти случаи насилия и пыток встречаются все чаще».

В своем сообщении в социальных сетях штаб-квартира ДПН опубликовала жалобу на то, что в городе Дерсим, где проживают преимущественно курды, не проводились мероприятия по борьбе с лесными пожарами:

@HDPgenelmerkezi: «Дерсим в огне на протяжении 12 дней. В течение 12 дней не тушат пожары. Жителям Дерсима запрещено тушить пожар. Прекратите эту враждебность по отношению к природе, людям и животным. #DersimYanıyorSesVer».

Пользователь с ником Heterodoks публикует следующий ответ на это сообщение:

@heterodoks: «ПСР спалит всё, куда не смогла пролезть!»

Преподаватель Зейнеп Кайя отвечает на это следующим комментарием:

@Zeynep2Kaya: «Я не знала о притеснении курдов, пока не услышала о случае семилетней ученицы, не владеющей турецким языком, когда она пошла в начальную школу и вынуждена была подчиниться приказу своего учителя, что «отныне запрещено говорить на курдском», и была избита, когда она заговорила по-курдски. Эта страна совсем не изменилась. Фашисты!»

Певец и композитор Махмут Чынар публикует следующий комментарий:

@mahmutcinarbey: «Создали психологические барьеры против курдского языка. Разговор на курдском языке воспринимается как преступление против страны и государства. Они заставляют тебя говорить по-турецки, а то, что ты не говоришь или не знаешь этот язык, является причиной кризиса». Пока еще «не запрещена» курдская музыка…»

Пользователь с ником Grafomani отвечает на эти сообщения, публикуя строки из стихотворения Назыма Хикмета:

Депутат ДПН от Урфы Омер Оджалан публикует следующий комментарий:

@omerocalann: «Мы даже не можем приехать в нашу деревню! ПСР находится в таком состоянии, не подвластном ни разуму, ни логике, что даже не пускает нас в нашу собственную деревню (AMARA). Очевидно, что ПСР, поняв, что почва под ее ногами зыбка, пытается устоять на ногах посредством политики давления на ДПН и курдов».

Бывший член парламента Садык Таш публикует следующий комментарий:

@sdk56hdp: «В то время как существует такое давление, политический геноцид, преследования, расизм, ненависть и вражда по отношению к курдам, конечно, я буду голосовать за ДПН, единственную партию, которая защищает курдов и демократию».

Журналист и публицист Мехмет Кылынч публикует сообщение в поддержку этого комментария:

@mmahmutkilinc: Правительство, существование которого стало бессмысленным из-за угнетения и насилия, которое оно применяло к курдам в течение многих лет, и которое с каждым днем движется к своему закату, привело себя к собственной кончине, протянув свои кровавые руки к инакомыслящим курдам».