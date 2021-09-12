«Фашисты!» — поможет ли Турции запрещение курдского языка?
Анкара, 12 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Использование официальными властями другого языка, кроме турецкого — официального языка в Турции, в особенности курдского, продолжает оставаться проблемой. Помимо попытки криминализации курдского языка, курдов заставляют совершать молитвы на турецком языке в местах для поклонения, контролируемых государством. Проведение проповедей на турецком языке, особенно в мечетях, на протяжении многих лет является проблемой для курдов. Новостные сообщения и аналитические исследования, повествующие о давлении Турции по вопросу курдского языка совершенно очевидно свидетельствуют о том, что это давление и языковой запрет нарушают право мусульманских и христианских курдов на вероисповедание.
Эта тема на протяжении долгого времени обсуждается в социальных сетях.
Депутат от Демократической партии народов (ДПН) Дерсим Даг в своем аккаунте в соцсети публикует следующие комментарии:
@dersimdag21: «Мы должны противостоять фашистской политике дворцового режима во всех сферах, мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец тупиковой ситуации, в которую он втянул страну, давлению, которое он оказывает на курдов и все оппозиционные группы, а также операции вторжения и войне, которую он развязал против Рожавы. #RojavaKazanacak (#РожаваПобедит)».
@dersimdag21: «Мы внесли в повестку дня парламента вопрос по действиям заместителя начальника Управления безопасности Стамбула, который накануне применял пытки в отношении многих людей в Стамбуле и оскорблял их, а также вопрос по участившемуся применению насилия со стороны полиции. Полномочия, предоставленные правоохранительным органам, и существующее положение их безнаказанности приводят к тому, что эти случаи насилия и пыток встречаются все чаще».
В своем сообщении в социальных сетях штаб-квартира ДПН опубликовала жалобу на то, что в городе Дерсим, где проживают преимущественно курды, не проводились мероприятия по борьбе с лесными пожарами:
@HDPgenelmerkezi: «Дерсим в огне на протяжении 12 дней. В течение 12 дней не тушат пожары. Жителям Дерсима запрещено тушить пожар. Прекратите эту враждебность по отношению к природе, людям и животным. #DersimYanıyorSesVer».
Пользователь с ником Heterodoks публикует следующий ответ на это сообщение:
@heterodoks: «ПСР спалит всё, куда не смогла пролезть!»
Преподаватель Зейнеп Кайя отвечает на это следующим комментарием:
@Zeynep2Kaya: «Я не знала о притеснении курдов, пока не услышала о случае семилетней ученицы, не владеющей турецким языком, когда она пошла в начальную школу и вынуждена была подчиниться приказу своего учителя, что «отныне запрещено говорить на курдском», и была избита, когда она заговорила по-курдски. Эта страна совсем не изменилась. Фашисты!»
Певец и композитор Махмут Чынар публикует следующий комментарий:
@mahmutcinarbey: «Создали психологические барьеры против курдского языка. Разговор на курдском языке воспринимается как преступление против страны и государства. Они заставляют тебя говорить по-турецки, а то, что ты не говоришь или не знаешь этот язык, является причиной кризиса». Пока еще «не запрещена» курдская музыка…»
Пользователь с ником Grafomani отвечает на эти сообщения, публикуя строки из стихотворения Назыма Хикмета:
@grafomani4: Они враги надежды, любимая.
Враги ручья, враги дерева, когда оно плодоносит, когда оно цветет.
Потому что смерть оставила свой отпечаток на их лбах
Гниющим зубом, прогнившей плотью.
Они будут уничтожены без возможности вернуться.
И конечно, любимая, они уйдут.
Они пройдут, размахивая руками.
Пройдет Свобода в самом роскошном платье, в рабочей телогрейке.
Депутат ДПН от Урфы Омер Оджалан публикует следующий комментарий:
@omerocalann: «Мы даже не можем приехать в нашу деревню! ПСР находится в таком состоянии, не подвластном ни разуму, ни логике, что даже не пускает нас в нашу собственную деревню (AMARA). Очевидно, что ПСР, поняв, что почва под ее ногами зыбка, пытается устоять на ногах посредством политики давления на ДПН и курдов».
Бывший член парламента Садык Таш публикует следующий комментарий:
@sdk56hdp: «В то время как существует такое давление, политический геноцид, преследования, расизм, ненависть и вражда по отношению к курдам, конечно, я буду голосовать за ДПН, единственную партию, которая защищает курдов и демократию».
Журналист и публицист Мехмет Кылынч публикует сообщение в поддержку этого комментария:
@mmahmutkilinc: Правительство, существование которого стало бессмысленным из-за угнетения и насилия, которое оно применяло к курдам в течение многих лет, и которое с каждым днем движется к своему закату, привело себя к собственной кончине, протянув свои кровавые руки к инакомыслящим курдам».