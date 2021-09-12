Иркутск, 12 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. По факту ЧП с пассажирским самолетом L-410 в Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета (СК) Российской Федерации.

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«По факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело…», — сообщили в СК.

Напомним, пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, совершил жесткую посадку в Иркутской области 12 сентября.

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