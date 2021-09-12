Иркутск, 12 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Самолет L-410 упал недалеко от районного центра поселка Казачинское в Иркутской области во время второго захода на посадку. Об этом сообщил представитель авиакомпании «СиЛа».

Цитата из видео пользователя Associated Press Момент авиапроисшествия

«Самолёт летел из Иркутска в Казачинск. Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров», — цитирует агентство Интерфакс слова представителя авиакомпании.

Отмечается, что причиной аварии стал отказ техники, о котором экипаж самолета сообщил диспетчеру.

Напомним, сегодня, 12 сентября, пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, на борту самолета находились 16 человек.