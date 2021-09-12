Москва, 12 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Призывы ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР) без понимания того, куда перейдут его функции, — популистский тупик, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«Не защищаю, но ради объективности отмечу: ПФР — не оболочка, не фантик, а как раз начинка. Нельзя ликвидировать фонд без понимания того, куда перейдут десятки его важнейших функций, а любые призывы «долой ПФР!» без внятной ему альтернативы — популистский тупик», — рассуждает Нилов в ТГ-канале.

При этом парламентарий согласен с тем, что ПФР — «структура, объективно далекая от идеальной, вызывающая десятилетия споров и привычно раздражающая картинками несуразной роскоши региональных «дворцов-отделений».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в 2020 году призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), предложив передать его функции ФНС. Он назвал откровенной демагогией доводы оппонентов о том, что с ликвидацией ПФР рухнет вся система пенсионного обеспечения.

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