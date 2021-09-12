Минск, 12 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что глава страны носит в своем чемоданчике. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Цитата из видео на YouTube Наталья Эйсмонт

«Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. Стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы», — отметила Эйсмонт.

Пресс-секретарь подчеркнула, что в президентском дипломате редко бывает что-то такое, чем можно удивить журналистов. Тем не менее иногда в чемодане, по словам Эйсмонт, бывают секретные документы.

«Привозит иногда с собой — делиться информацией. Союзное государство, как и принято», — отметила представитель президента.

Напомним, ранее на этой неделе в Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран согласовали 28 союзных программ по интеграции двух государств.