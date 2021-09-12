Иркутск, 12 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Проверку по факту крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Об этом 12 сентября сообщили ТАСС в ведомстве.

Kanfuziy Самолёт Л-410

«Прокуратура проводит проверку (по факту крушения L-410 в Иркутской области)», — сказала источник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 12 сентября в Иркутской области совершил экстренную посадку самолет L-410. По предварительным данным, ЧП произошло в 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское.

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