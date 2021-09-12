Сочи, Краснодарский край, 12 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» обыграл команду «Уфы» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла 12 сентября на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 3:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Матео Кассьерра, Кристиан Нобоа и Жоаозиньо. У гостей мяч забил Гамид Агаларов.

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России «Сочи» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Футболисты «Уфы», в активе которых пять баллов, находятся на 13-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября тульский «Арсенал» на свое поле сыграл вничью с московским ЦСКА в матче седьмого тура РПЛ. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 2:2.

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