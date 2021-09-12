В Иркутской области экстренную посадку совершил самолет L-410
Иркутск, 12 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Самолет L-410 совершил экстренную посадку в Иркутской области. Об этом сообщает источник в экстренных службах.
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«В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа», — цитирует ТАСС источник.
В экстренных службах также отметили, что на поиски самолета, совершившего жесткую посадку, вылетел вертолет Ми-8. Отмечается, что на борту лайнера L-410 находились 14 человек.