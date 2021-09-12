Екатеринбург, 12 сентября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга 12 сентября экстренно приземлился самолёт Москва — Новосибирск. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Wikiwand.com Аэропорт Кольцово

Лайнер авиакомпании «Уральские Авиалинии» выполнял рейс U6−100. Посадка была вызвана неустойчивыми показаниями датчика скорости.

На борту был 171 взрослый пассажир и 11 детей. Посадка прошла штатно. Спустя несколько часов рейс вылетел в Новосибирск. Свердловская транспортная прокуратура ведёт проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.