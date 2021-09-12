Москва, 12 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

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«Понедельник будет последний тёплый день, и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень», — приводит агентство слова эксперта.

Вместе с холодной погодой в городе усилятся порывы ветра, которые будут достигать 12−17 метров в секунду.

Напомним, как ранее сообщал телеканал «360», во вторник, 14 сентября, в Подмосковье будут тестировать отопительную систему.