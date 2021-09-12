Москва, 12 сентября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о высокой конкуренции на выборах в Госдуму, готовность избирательной системы она оценила в 99%.

Cikrf.ru Элла Памфилова

«У нас 13 кандидатов на одно место в Госдуме, на один мандат. У нас 11 кандидатов на место в заксобраниях регионов в среднем. То есть очень высокий уровень конкуренции», — заявила Памфлова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, готовность избирательной системы к выборам составляет «99% с хвостиком», среди первоочередных задач — приведение в порядок списков избирателей, а также проверка готовности избирательных участков с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы Центральной избирательной комиссии Памфиловой, в будущем ЦИК не планирует возвращаться к открытой для всех видеотрансляции в интернете с избирательных участков на выборах.