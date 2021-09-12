Хартум, 12 сентября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Правки в соглашение о строительстве военно-морской базы РФ в Порт-Судане на берегу Красного моря хотят внести власти Судана. Об этом 12 сентября сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве страны.

Судан

По словам собеседника агентства, от Москвы в Хартуме рассчитывают получить экономическую помощь при условии аренды базы в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет.

Источник также отметил, что на предложение Судана российская сторона пока не ответила.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своей суданской коллегой Мариям аль-Махди заявил, что власти Судана готовят процесс ратификации соглашения с РФ о создании на своей территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.